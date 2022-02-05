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Лукашенко о событиях на Окрестина в августе 2020 году: извиняться было не за что
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем интервью Владимиру Соловьеву прокомментировал обвинения по поводу насилия на Окрестина. Об этом
Лукашенко также вспомнил интервью министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова и его извинения в эфире.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем интервью Владимиру Соловьеву прокомментировал обвинения по поводу насилия на Окрестина. Об этом пишет БЕЛТА. ...
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