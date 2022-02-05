Похолодает или потеплеет? Погода на неделю с 7 по 13 февраля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

В этом году прошлый месяц был на 2℃ теплее климатической нормы, но с большим переизбытком осадков. Несмотря на суровое название, февраль эту теплую эстафету подхватил. На следующей неделе средняя температура ожидается на 3-5℃ теплее обычного. Таким образом, погоду ожидаем мягкую, с умеренным количеством осадков, без суровых февральских морозов. Причиной тому – преобладающий западно-восточный перенос воздушных масс из Атлантики.

Итак, на старте недели будет сказываться влияние циклона с центром над Скандинавией. Атмосферные фронты, связанные с ним, принесут ветреную и облачную погоду. Пройдет дождь различной интенсивности, мокрый снег. Большая вероятность тумана, ожидается видимость до полукилометра, влажность до 90%, гололедица на дорогах. Умеренный западный ветер, временами порывистый. Ночью минимальная температура воздуха составит от +1 до -5℃. Днем в понедельник от 0 до +2℃, во вторник от -2 по востоку до +2℃ по юго-западу.

Погодные условия в середине недели будет определять область высокого атмосферного давления – погода несколько улучшится. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем по северной части страны пройдет мокрый снег вперемешку с дождем. Ожидаются и непродолжительные туманы. Видимость – до 500 метров. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный. Ночью от -2 до -3℃, днем в среду от 0 до +3℃.

Во второй половине недели за погоду будут отвечать малоактивные атмосферные фронты, они будут смещаться с территории Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие осадки. Ночью и утром местами туманы, ухудшающие видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер западный умеренный. Ночью от -1 по северо-востоку до +5℃ юго-западу. В дневные часы в четверг от +1 по северо-востоку до +7℃ по юго-западу, в пятницу от +1 до 4℃.

Предварительно, за ситуацию в атмосфере в выходные будет отвечать антициклон, двигающийся на Украину со стороны Польши. Он принесет более свежие воздушные массы – вероятность осадков будет сокращена до минимума. Облака поредеют, усилится выхолаживание приземного воздуха. Без существенных осадков, небольшие осадки лишь днем в воскресенье по северной части страны. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до 500 метров. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Ночью от -1 по западу до -8℃ по востоку. Днем в субботу от 0 до +2℃, в воскресенье от 0 до -2℃.

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