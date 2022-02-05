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Лукашенко признался, что был обижен на Россию в 2020 году
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву
Президент Беларуси подтвердил, что изначально он поверил в причастность россиян к истории с вагнеровцами. Тогда он был обижен на Россию. О подробностях разговоров с Владимиром Путиным по тому поводу Александр Лукашенко пообещал рассказать, когда «придет время».
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву вспомнил, что он был обижен на Россию после задержания вагнеровцев в 2020 году....
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