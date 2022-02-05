Лукашенко признался, что был обижен на Россию в 2020 году

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву вспомнил , что он был обижен на Россию после задержания вагнеровцев в 2020 году.

Президент Беларуси подтвердил, что изначально он поверил в причастность россиян к истории с вагнеровцами. Тогда он был обижен на Россию. О подробностях разговоров с Владимиром Путиным по тому поводу Александр Лукашенко пообещал рассказать, когда «придет время».

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram