|
Итоги соревнований 5 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине: разыграны 6 комплектов наград
Источник материала: ОНТ
Сегодня на зимних Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград.
В медальном зачете лидерство захватила сборная Норвегии, в активе которой 2-е золотые медали. Второй идет команда Словении (Одно золото и одна бронза). Третью строчку делят Китай, Нидерланды и Швеция (у них по 1-й золотой награде). Сборная России завоевала две медали (серебро и бронзу) и делит 7-е и 8-е места с Канадой.
Еще один комплект наград был разыгран в могуле. В горном кластере в Джандзякоу выиграл 21-летний швед Вальтер Вальберг.
Он идеально исполнил два своих прыжка и преодолел дистанцию за 23,80 секунды. Это самое быстрое время олимпийского турнира с учетом квалификационных соревнований. Совсем немного чемпиону уступил канадец Микаэль Кингсбери. Бронзовая медаль досталась японскому спортсмену Икуме Хорисиме.
Также завершились первые соревнования в прыжках с трамплина у женщин. Выиграла словенка Урша Богатай. Серебряным призером стала немка Катарина Альтхаус. Третьей — еще одна словенка Ника Крижнар.
Впервые на Олимпийских играх были разыграны медали в смешанной эстафете в шорт-треке. Золото у китайцев. Основные фавориты команды России и США были дисквалифицированы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на зимних Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград. В медальном зачете лидерство захватила сборная Норвегии, в активе которой 2-е золотые...
|
Архив (Разное)