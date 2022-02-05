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Итоги соревнований 5 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине: разыграны 6 комплектов наград

05.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги соревнований 5 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине: разыграны 6 комплектов наград

Сегодня на зимних Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград.

В медальном зачете лидерство захватила сборная Норвегии, в активе которой 2-е золотые медали. Второй идет команда Словении (Одно золото и одна бронза). Третью строчку делят Китай, Нидерланды и Швеция (у них по 1-й золотой награде). Сборная России завоевала две медали (серебро и бронзу) и делит 7-е и 8-е места с Канадой.

Еще один комплект наград был разыгран в могуле. В горном кластере в Джандзякоу выиграл 21-летний швед Вальтер Вальберг.

Он идеально исполнил два своих прыжка и преодолел дистанцию за 23,80 секунды. Это самое быстрое время олимпийского турнира с учетом квалификационных соревнований. Совсем немного чемпиону уступил канадец Микаэль Кингсбери. Бронзовая медаль досталась японскому спортсмену Икуме Хорисиме. 

Также завершились первые соревнования в прыжках с трамплина у женщин. Выиграла словенка Урша Богатай. Серебряным призером стала немка Катарина Альтхаус. Третьей — еще одна словенка Ника Крижнар. 

Впервые на Олимпийских играх были разыграны медали в смешанной эстафете в шорт-треке. Золото у китайцев. Основные фавориты команды России и США были дисквалифицированы. 

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Сегодня на зимних Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград. В медальном зачете лидерство захватила сборная Норвегии, в активе которой 2-е золотые...
 
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