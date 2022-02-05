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Академия МВД открыла двери для будущих абитуриентов

05.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Академия МВД открыла двери для будущих абитуриентов

Как выйти на след преступника, задержать его по горячим следам, распознать фальшивые документы и о других премудростях службы рассказали ведущие специалисты милиции. 

Академия МВД открыла двери для будущих абитуриентов. Желающие узнать о тонкостях увлекательной профессии приехали со всей страны. Многие мечтали об этом с детства. Среди подростков – курсанты лицеев МВД, кадетского училища, юридических классов. Многие из них хотят служить в МВД по примеру родителей.  

Приемная комиссия и курсанты ответили на вопросы абитуриентов. Каждая кафедра подготовила экспозиции. В вузе готовят специалистов для шести ведомств. Тем, кто определился с выбором, подать заявление нежно до середины апреля. 

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Как выйти на след преступника, задержать его по горячим следам, распознать фальшивые документы и о других премудростях службы рассказали ведущие специалисты...
 
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