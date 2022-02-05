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Олимпиада в Пекине: конькобежка Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции три тысячи метров
Источник материала: ОНТ
20 лучших конькобежек планеты сегодня в Пекине соревновались на дистанции три тысячи метров.
Мы переживали за Марину Зуеву. Наша опытная спортсменка выступает на своей второй Олимпиаде. Но сегодня лишь 16-е место. 11,77 секунды белоруска проиграла олимпийской чемпионке Ирэн Схаутен из Нидерландов. Серебро Игр отправляется в Италию. Сегодня на льду блистала Франческа Лоллобриджида. Бронзовую медаль в коньках на три километра выиграла Исабель Вайдеманн из Канады. Также стоит отметить опытнейшую чешку Мартину Сабликову. Трехкратная олимпийская чемпионка на своей пятой Олимпиаде заняла 4-е место.
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20 лучших конькобежек планеты сегодня в Пекине соревновались на дистанции три тысячи метров. Мы переживали за Марину Зуеву. Наша опытная спортсменка выступает на...
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