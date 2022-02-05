﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД

05.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД

Несколько машин срезались друг в друга на МКАД, одна легковушка оказалась в кювете. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около двух часов дня 5 февраля. Сидевший за рулем «Фольксвагена» 23-летний мужчина ехал по МКАД со стороны улицы Кижеватова, направляясь к улице Казинца. Перестраиваясь в другую полосу, он создал аварийную ситуацию водителю «Пежо 408». В попытке избежать столкновения, «Пежо» взял левее и зацепил «Ситроен», который ехал в попутном направлении. 

Обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ГАИ, проводится проверка.


Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько машин срезались друг в друга на МКАД, одна легковушка оказалась в кювете. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел около двух...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с погибшей сотрудницей таможни
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by