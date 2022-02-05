Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД

Источник материала: ОНТ

Несколько машин срезались друг в друга на МКАД, одна легковушка оказалась в кювете. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около двух часов дня 5 февраля. Сидевший за рулем «Фольксвагена» 23-летний мужчина ехал по МКАД со стороны улицы Кижеватова, направляясь к улице Казинца. Перестраиваясь в другую полосу, он создал аварийную ситуацию водителю «Пежо 408». В попытке избежать столкновения, «Пежо» взял левее и зацепил «Ситроен», который ехал в попутном направлении.

Обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ГАИ, проводится проверка.





Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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