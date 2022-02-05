Посмотрите, как преобразились благодаря капремонту старые дома в Минске. Рубрика «В центре»

Источник материала: ОНТ

Жизнь столицы – это особый колорит, свой ритм и дыхание. Потому некоторые события крупнейшего города страны мы решили вынести в отдельную рубрику. Не так давно рассказывали об образовании. Сегодня мы продолжаем и «В центре» на ОНТ – капитальный ремонт.

Сталинки, хрущевки, брежневки. Еще полвека назад это была исчерпывающая характеристика для описания многоэтажного дома. Все сразу понимали: маленькие кухни, узкие коридоры. Но тогда это был советский стандарт. Счастливые новоселы заселялись в новенькие типовые квартиры. Шли годы. И вот, во что они превратились сегодня.

Октябрьский район, Воронянского, 64. На карте столицы эта многоэтажка появилась в 74-м. И с того момента дизайн дома меняла лишь природа и иногда вандалы. Картина налицо: отлетевшая местами плитка, щели между бетонными плитами и неприглядный фасад. И это лишь то, что видно снаружи.

Александр Моисеенко, главный инженер ЖКХ Октябрьского района г. Минска: «Уже есть вопросы по системе водоснабжения, старая канализация чугунная, она приблизилась к своему предельному сроку эксплуатации, требует замены. Идет полная замена инженерного оборудования как и на тех. этаже, в квартирах граждан, так и подвале».

В подъезде все намного хуже. Здесь и потрескавшаяся краска, аварийное состояние щитков и плюс ко всему грязно. Правда, старожилы кое-где стараются прикрыть недостатки растениями, но это не спасает. Мусоропровод предательски выдает себя неприятным шлейфом. Жалоб у местных немало... Но есть и те, кого все устраивает.

Теперь у подъезда – строительные леса. С 1-го числа в доме начались капитальные перемены. Оштукатуривание фасада должно утеплить и добавить эстетики, и дальше по списку на ближайшие полгода. Строители обещают доставить минимальные неудобства. Капитальный ремонт жилых домов в столице – работа плановая. Ежегодно преображаются минимум 3% строений.

А это Центральный район, Карастоянова 43. Новый год жители этого дома встретили в новых условиях. Кровля, дорожки, фасад – то, что было лет 20 назад, вспоминается с трудом. Капитального ремонта здесь ждали почти полвека.

Со слов местных, было серо и уныло. Теперь дом заиграл новыми красками. Преобразились и подъезды. Внутри не просто чисто. Окна ПВХ – на замках от детей, безопасные электрощитки.

По правде, нахваливать службы ЖКХ у нас не привыкли. И не потому, что иногда не оправдывают ожидания, а скорее от того, что люди ждут от капитального ремонта глобальных перемен. И они происходят, но не в подъездах, а там, где вопросы эстетики уходят на второй план: подвалы и крыша.

Александр Михута, ведущий инженер отдела капитального ремонта и технического надзора ЖКХ Центрального района г. Минска: «Дом 1980 года, работа велась по окраске и ремонту фасада. Также была произведена замена инженерных коммуникаций: это магистрали в техническом подполье, тепловой узел, кровельное покрытие заменялось полностью. Требовалась новая система регулирования горячего и холодного водоснабжения».

Как раз технические изменения и составляют главные слагаемые комфорта в квартирах. На первые этажи не бегут тараканы и мыши, на верхних не течет крыша, в квартирах с торца не задувает. Без перебоев работают газ и электричество. Казалось бы, такие элементарные вещи, но, чтобы все работало как часы, стараются коммунальщики.

Уже в этом году капитальный ремонт проведут еще в 192 столичных домах 70-х и 80-х годов постройки. Готовы коммунальщики оперативно реагировать и на внештатные ситуации и обращения жильцов советских многоэтажек. Только теперь к вопросу капитальных перемен подходят комплексно: если нужен ремонт, то в оборот берут и прилегающую территорию и дома, что рядом. Чтобы в намеченный срок сдать не одно, а целый комплекс обновленных строений.

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