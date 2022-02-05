Новый штамм ВИЧ обнаружили в Нидерландах

Источник материала: ОНТ

В Нидерландах был обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита человека, ему дали название VB. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования в журнале Science.

В конце 2018 года у 15 человек из Нидерландов был обнаружен ВИЧ. Вирус по поведению и набору мутаций заметно отличался от других вариантов инфекции. После дальнейших исследований в Нидерландах были выявлены еще 92 случая VB.

Оказалось, что в организмах носителей концентрация вирусных частиц нового штамма ВИЧ была выше нормы в пять раз. Их иммунитет истощался вдвое быстрее обычного – это уже в течение двух-трех лет подвергает больных риску развития СПИДа. Также новый штамм отличается более высокой способностью к передаче.

Ученые отметили, что для общественного здравоохранения VB угрозы не представляет – при условии применяемой при ВИЧ антиретровирусной терапии. Специалисты продолжают изучение образцов крови ВИЧ-инфицированных.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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