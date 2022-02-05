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Что стоит за увеличением военного присутствия НАТО и как это расценивать белорусам? Рубрика «ПолитStandUp»

05.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что стоит за увеличением военного присутствия НАТО и как это расценивать белорусам? Рубрика «ПолитStandUp»

По ту сторону белорусских границ наблюдается движение не только строительной техники. Активное военное присутствие на фоне милитаристских заявлений Запада настораживает! Как это понимать и что за этим стоит? 

Александр Шпаковский рассуждает об опасности современного милитаризма. Военные расходы НАТО только в прошлом году превысили триллион долларов! Зачем? Вроде же в мирное время живем. Но это, похоже, не устраивает зарубежных менторов, претендующих на роль хозяев в чужом доме. Готовы ли белорусы платить за оборону, мир и стабильность своей страны и не ждать, когда обстоятельства вынудят выйти из зоны комфорта? Смотрите в новом выпуске «ПолитStandUp»!

Подробности - в видео.


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По ту сторону белорусских границ наблюдается движение не только строительной техники. Активное военное присутствие на фоне милитаристских заявлений Запада...
 
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