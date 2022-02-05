Что сейчас происходит на полигонах, где пройдут военные учения «Союзная решимость»?

Источник материала: ОНТ

Впереди самый насыщенный этап военных учений «Союзная решимость». До активной фазы проверки боеготовности войск остается меньше недели. Сейчас на полигонах продолжается боевое слаживание военных двух стран. Отработать самые сложные задачи и обеспечить обороноспособность общих границ – то, что лежит в основе совместных маневров Беларуси и России. В нашу страну уже прибыли разведывательно-огневые комплексы, авиация и десант.

Сейчас под Брестом – проверка сил Союзного государства. Прибывает техника, приземлились российские самолеты Су-25СМ, которые проделали путь в 7 тысяч километров. Впереди у экипажей плотный подготовительный график. Они должны изучить маршруты полетов и отработать взаимодействие с руководством. А уже с 10 февраля начнется активная фаза. Продлится до 20-го числа на пяти белорусских полигонах. На «Брестском» на этой неделе министры обороны Беларуси и России проинспектировали один из эпизодов – вторжение незаконных вооруженных формирований.

Учение «Союзная решимость», вопреки заявлениям Запада, никому не несет угрозу. Союзники лишь отрабатывают оборону, в данном случае южных рубежей. Именно здесь обстановка наиболее тревожная, Украина стягивает к границе войска. В этом ей помогают США и Великобритания – самолетами подвозят оружие, технику, военных. Союзные силы должны быть готовы к любым провокациям.

Александр Вольфович, Госсекретарь совета безопасности Беларуси: «Плановые учения – это все замечательно, но, когда идет внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач. Очень крупные маневры проходят с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии. Если мы раньше не рассматривали южное направление, как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего, для защиты южных границ Союзного государства».

Впрочем, это не единственные темы, которые обсудили с госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Полную версию интервью с Александром Вольфовичем – смотрите завтра в программе «Контуры» в 20:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram