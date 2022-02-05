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Что спортсмены желают друг другу во время крупных соревнований? Ответила член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина
Источник материала: ОНТ
Болельщики всегда желают спортсменам удачи в соревнованиях, дают напутствия, чтобы те возвращались с медалями. О том, что желают сами спортсмены друг другу,
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Что спортсмены желают друг другу во время крупных соревнований? Ответила член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина
Болельщики всегда желают спортсменам удачи в соревнованиях, дают напутствия, чтобы те возвращались с медалями. О том, что желают сами спортсмены друг...
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