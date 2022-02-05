﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что спортсмены желают друг другу во время крупных соревнований? Ответила член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина

05.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что спортсмены желают друг другу во время крупных соревнований? Ответила член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина

Болельщики всегда желают спортсменам удачи в соревнованиях, дают напутствия, чтобы те возвращались с медалями. О том, что желают сами спортсмены друг другу, рассказала член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Любовь Черкашина: «Во время Олимпийских игр, важных соревнований, спортсмен очень собран, сфокусирован, и любое разглагольствование что-то ему пожелать в большом количестве не будет восприниматься, и спортсмены очень часто между собой говорят короткое «Удачи!» Это всё, что остается. Потому что ты просто обязан быть физически подготовлен, потому что ты приехал на лучший старт четырехлетия, у тебя других вариантов нет, и рядом с тобой соперники такого же уровня, поэтому да, удача здесь идет в ногу вместе с физической подготовленностью. Поэтому короткое «Удачи», на самом деле, больше других каких-либо слов».


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики всегда желают спортсменам удачи в соревнованиях, дают напутствия, чтобы те возвращались с медалями. О том, что желают сами спортсмены друг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с погибшей сотрудницей таможни
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by