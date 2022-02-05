Что спортсмены желают друг другу во время крупных соревнований? Ответила член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина

Источник материала: ОНТ

Болельщики всегда желают спортсменам удачи в соревнованиях, дают напутствия, чтобы те возвращались с медалями. О том, что желают сами спортсмены друг другу, рассказала член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Любовь Черкашина: «Во время Олимпийских игр, важных соревнований, спортсмен очень собран, сфокусирован, и любое разглагольствование что-то ему пожелать в большом количестве не будет восприниматься, и спортсмены очень часто между собой говорят короткое «Удачи!» Это всё, что остается. Потому что ты просто обязан быть физически подготовлен, потому что ты приехал на лучший старт четырехлетия, у тебя других вариантов нет, и рядом с тобой соперники такого же уровня, поэтому да, удача здесь идет в ногу вместе с физической подготовленностью. Поэтому короткое «Удачи», на самом деле, больше других каких-либо слов».





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