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Несколько автомобилей столкнулись на МКАД, один оказался в кювете

05.02.2022 22:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 13 ч 50 мин 23-летний мужчина на автомобиле" Фольксваген", двигаясь по МКАД со стороны ул.Кижеватова в направлении ул.Казинца, при перестроении создал аварийную ситуацию водителю "Пежо 408". Тот, пытаясь избежать столкновения, принял влево и зацепил попутный автомобиль "Ситроен". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В это время водитель автомобиля "Пежо 807" не успел среагировать и въехал в остановившийся "Пежо 408". Спустя несколько минут здесь же водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, протаранил дорожный знак и оказался в кювете. В ДТП никто не пострадал.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция напоминает водителем о соблюдении безопасной дистанции во время движения и правил маневрирования. В сложных погодных условиях автомобилистам необходимо исключить резкие маневры и торможения, быть предельно внимательными и осторожными!-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства...
 
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