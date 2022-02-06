Женщина обнаружила у себя в багажнике незнакомца. Он жил в ее машине три дня (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Канаде местная жительница, Бетани Кокер, обнаружила мужчину, который прятался у нее в багажнике в течение нескольких дней. На историю обратил внимание Unilad.

Женщина сначала заметила грязь внутри своей машины, что показалось ей странным, потому что она помнила, что автомобиль был чист. Посмотрев назад, женщина заметила, что у нее в багажнике находится обнаженный мужчина. Позже выяснилось, что он жил в автомобиле три дня.

Опешившая женщина спросила мужчину, что он там делает, на что получила ответ, что он якобы проходит обряд посвящения. На вопрос, как он попал в багажник, незнакомец ответил «Я – сын Папы».

После этого Бетани вызвала полицию. Стражи порядка также были очень удивлены, но все же забрали странного мужчину в участок.

Позже потерпевшая рассказала, что незнакомец – сбежавший пациент психбольницы, который давно числился в розыске.

Фото: pixabay

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