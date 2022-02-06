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Женщина обнаружила у себя в багажнике незнакомца. Он жил в ее машине три дня (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Канаде местная жительница, Бетани Кокер, обнаружила мужчину, который прятался у нее в багажнике в течение нескольких дней. На историю
Женщина сначала заметила грязь внутри своей машины, что показалось ей странным, потому что она помнила, что автомобиль был чист. Посмотрев назад, женщина заметила, что у нее в багажнике находится обнаженный мужчина. Позже выяснилось, что он жил в автомобиле три дня.
Опешившая женщина спросила мужчину, что он там делает, на что получила ответ, что он якобы проходит обряд посвящения. На вопрос, как он попал в багажник, незнакомец ответил «Я – сын Папы».
После этого Бетани вызвала полицию. Стражи порядка также были очень удивлены, но все же забрали странного мужчину в участок.
Позже потерпевшая рассказала, что незнакомец – сбежавший пациент психбольницы, который давно числился в розыске.
Фото: pixabay
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В Канаде местная жительница, Бетани Кокер, обнаружила мужчину, который прятался у нее в багажнике в течение нескольких дней. На историю обратил внимание Unilad....
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