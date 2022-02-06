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SpaceX Илона Маска прописала в инструкции к Starlink, что нападение динозавров — негарантийный случай

06.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

SpaceX Илона Маска прописала в инструкции к Starlink, что нападение динозавров — негарантийный случай

Компания SpaceX Илона Маска прописала в инструкции к Starlink, что в число гарантийных случаев не входит нападение динозавров на терминалы, которые необходимы для доступа к Сети. Внимание на данный пункт в инструкции к спутниковой тарелке обращает один их пользователей форума Reddit.

SpaceX также не будет возмещать ущерб, если оборудование Starlink получит ущерб в результате попадания молнии, падения метеорита, скачков напряжения, бури, наводнения, пожара и других природных катаклизмов.

Сайт поддержки клиентов Starlink также сообщает, что оборудование не сможет выдержать атаки динозавров. Эту запись можно увидеть, написав в поисковой строке dinosaurs.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Компания SpaceX Илона Маска прописала в инструкции к Starlink, что в число гарантийных случаев не входит нападение динозавров на терминалы, которые необходимы для...
 
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