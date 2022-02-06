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Хозяин бульдога показал, как отучить собаку портить обувь. И он быстро все понял! (ВИДЕО)

06.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяин бульдога показал, как отучить собаку портить обувь. И он быстро все понял! (ВИДЕО)

Воспитание питомца – это то, чему хозяева должны уделить должное внимание. Однако не у всех получается дрессировать свою собаку. В помощь им пользователь TikTok под ником bulldog.man показал эффектный способ отучить животное грызть обувь.

В качестве «подопытного» собакена выступил питомец Теодор. Псу сначала дали взять в зубы тапок. А затем мужчина дал тот же тапок игрушечной акуле. Далее ошарашенный пес наблюдал, как хозяин лупит со всей силы акулу по голове за непослушание. Увиденное заставило Теодора передумать вновь брать в зубы тапок.

За короткое время ролик набрал более 500 тысяч просмотров. Комментаторы под видео одобрили такой воспитательный метод.

«Все настроение ребенку испортил», «Быстро соображает», «Акулу жалко», «Это самое полезное видео за сегодня», – писали интернет-пользователи.

 

Фото: pixabay

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Воспитание питомца – это то, чему хозяева должны уделить должное внимание. Однако не у всех получается дрессировать свою собаку. В помощь им пользователь TikTok под...
 
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