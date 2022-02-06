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Хозяин бульдога показал, как отучить собаку портить обувь. И он быстро все понял! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Воспитание питомца – это то, чему хозяева должны уделить должное внимание. Однако не у всех получается дрессировать свою собаку. В помощь им пользователь TikTok под ником bulldog.man показал эффектный способ отучить животное грызть обувь.
В качестве «подопытного» собакена выступил питомец Теодор. Псу сначала дали взять в зубы тапок. А затем мужчина дал тот же тапок игрушечной акуле. Далее ошарашенный пес наблюдал, как хозяин лупит со всей силы акулу по голове за непослушание. Увиденное заставило Теодора передумать вновь брать в зубы тапок.
За короткое время ролик набрал более 500 тысяч просмотров. Комментаторы под видео одобрили такой воспитательный метод.
Фото: pixabay
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Воспитание питомца – это то, чему хозяева должны уделить должное внимание. Однако не у всех получается дрессировать свою собаку. В помощь им пользователь TikTok под...
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