Россиянин украл светофор из-за отключенного в квартире света

Источник материала: ОНТ

В Омске (Россия) местному 39-летнему жителю за неуплату отключили электричество. Мужчина решил украсть светофор, чтобы использовать его солнечную батарею в качестве источника электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по Омской области.

Мужчина был задержан полицией. Похититель был найден, когда изучал украденное устройство у себя дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение побоев.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску

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