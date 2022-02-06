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Россиянин украл светофор из-за отключенного в квартире света

06.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин украл светофор из-за отключенного в квартире света

В Омске (Россия) местному 39-летнему жителю за неуплату отключили электричество. Мужчина решил украсть светофор, чтобы использовать его солнечную батарею в качестве источника электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по Омской области.

Мужчина был задержан полицией. Похититель был найден, когда изучал украденное устройство у себя дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение побоев.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску

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В Омске (Россия) местному 39-летнему жителю за неуплату отключили электричество. Мужчина решил украсть светофор, чтобы использовать его солнечную батарею в...
 
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