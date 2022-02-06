«Дайте ему Оскар!» Попытки ротвейлера украсть со стола еду рассмешили всех. Посмотрите в эти честные глаза, когда хозяйка на него смотрит (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Не секрет, что некоторые домашние питомцы – настоящие мастера в части притворства и лести. Хвостатый герой в этой истории умеет не только строить глазки хозяйке, но и мастерски делать невинный вид.

Видео с забавным питомцем выложила в TikTok пользователь Alina_8_8_. На кадрах ротвейлер пытается, пока хозяйка не смотрит, украсть со стола кусочек хлеба. Девушка, которая явно знает, что ее хотят обокрасть, периодически поворачивается и смотрит на питомца – и в этот момент вредный пес прекращает свои попытки и делает самые честные глаза в мире.

Кража из-под носа хозяйки рассмешила интернет-пользователей, видео просмотрели более 12 миллионов раз, комментарии оставили почти 17 тысяч человек.

Фото: скриншот из видео

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