Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 7 по 13 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Февраль – месяц коварный. На фоне тающего под солнцем снега веет пронизывающий ветер. Но до календарной весны остается все меньше. И несмотря на то, что погода каждый день разная: потепления, снова заморозки, снегопады и метели, – днем ощутимо пригревает солнце.

Погода в Бресте на неделю с 7 по 13 февраля:



Погода в Витебске на неделю с 7 по 13 февраля:



Погода в Гомеле на неделю с 7 по 13 февраля:



Погода в Гродно на неделю с 7 по 13 февраля:



Погода в Могилеве на неделю с 7 по 13 февраля:



Погода в Минске на неделю с 7 по 13 февраля:









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