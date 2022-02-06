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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 7 по 13 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

06.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 7 по 13 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Февраль – месяц коварный. На фоне тающего под солнцем снега веет пронизывающий ветер. Но до календарной весны остается все меньше. И несмотря на то, что погода каждый день разная: потепления, снова заморозки, снегопады и метели, – днем ощутимо пригревает солнце.

Погода в Бресте на неделю с 7 по 13 февраля:

Погода в Витебске на неделю с 7 по 13 февраля:

Погода в Гомеле на неделю с 7 по 13 февраля:

Погода в Гродно на неделю с 7 по 13 февраля:

Погода в Могилеве на неделю с 7 по 13 февраля:

Погода в Минске на неделю с 7 по 13 февраля:


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Февраль – месяц коварный. На фоне тающего под солнцем снега веет пронизывающий ветер. Но до календарной весны остается все меньше. И несмотря на то, что погода...
 
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