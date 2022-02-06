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Большая собака «усыновила» дикого котенка и привела его домой. Теперь они все время вместе. Осторожно, слишком милые фото!

06.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большая собака «усыновила» дикого котенка и привела его домой. Теперь они все время вместе. Осторожно, слишком милые фото!

Дружелюбие и приветливость некоторых животных порой поражает. В интернете появилась история, которая умилила всех – пожилая собака встретила бездомного котенка и решила заменить ему родителя. Об этом пишет The Dodo.

Собака по кличке Бейли всегда отличалась добротой и сочувствием, утверждают хозяева. Несколько месяцев назад их питомица «усыновила» бездомного котенка.

Началось все с переезда семьи – после этого собака много времени стала проводить на заднем дворе. В овраге неподалеку жил маленький котенок, с которым собака познакомилась. Каждый день Бейли проведывала малыша, а потом вовсе привела его домой.

Семья решила приютить пугливого котенка. Его назвали Киттен-Киттен. Теперь новый питомец везде ходит за приемной «мамой», будто он ее ребенок, рассказали хозяева 17-летней Бейли.

Теперь собака с удовольствием проводит время с пушистиком. 





Фото: thedodo.com

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Дружелюбие и приветливость некоторых животных порой поражает. В интернете появилась история, которая умилила всех – пожилая собака встретила бездомного котенка...
 
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