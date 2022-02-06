В Латвии и Литве ожидают масштабный антиковидный протест «Балтийский конвой»

Источник материала: ОНТ

Две другие прибалтийские республики – Латвия и Литва – застыли в ожидании масштабного протеста. «Балтийский конвой», намеченный на 7 февраля, активно собирает участников в социальных сетях.

Организаторы и координаторы призывают заблокировать центр Вильнюса и Риги тяжелой техникой – по примеру канадских водителей, которые парализовали Оттаву.

Литовцы и латыши, как и заокеанские единомышленники, недовольны ковидной политикой, в частности, жесткими ограничениями и принудительной вакцинацией. Они говорят, что эффективности от таких мер нет, они лишь ограничивают права и свободы граждан.

К акции протеста призывают присоединиться и владельцев микроавтобусов и строительной техники, «поскольку весь транспортный сектор Литвы на грани коллапса, а правительство спасать его не собирается».

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