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В Латвии и Литве ожидают масштабный антиковидный протест «Балтийский конвой»
Источник материала: ОНТ
Две другие прибалтийские республики – Латвия и Литва – застыли в ожидании масштабного протеста. «Балтийский конвой», намеченный на 7 февраля, активно собирает участников в социальных сетях.
Организаторы и координаторы призывают заблокировать центр Вильнюса и Риги тяжелой техникой – по примеру канадских водителей, которые парализовали Оттаву.
Литовцы и латыши, как и заокеанские единомышленники, недовольны ковидной политикой, в частности, жесткими ограничениями и принудительной вакцинацией. Они говорят, что эффективности от таких мер нет, они лишь ограничивают права и свободы граждан.
К акции протеста призывают присоединиться и владельцев микроавтобусов и строительной техники, «поскольку весь транспортный сектор Литвы на грани коллапса, а правительство спасать его не собирается».
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Две другие прибалтийские республики – Латвия и Литва – застыли в ожидании масштабного протеста. «Балтийский конвой», намеченный на 7 февраля, активно собирает...
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