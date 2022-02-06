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Более 50% жителей Эстонии недовольны работой правительства

06.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 50% жителей Эстонии недовольны работой правительства

С каждым месяцем все ниже. Больше половины жителей Эстонии недовольны работой правительства.

Об этом говорят результаты социологического опроса.

По данным на конец января 63% респондентов недовольны работой премьер-министра Каллас, а 56% назвали деятельность правительства «плохой» или «очень плохой».

Больно по репутации кабмина ударил энергетический кризис. Чиновники не приняли действенных мер для поддержки населения на фоне роста цен на энергоресурсы. Недовольны эстонцы и нерешительностью правительства при отмене COVID-ограничений.

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С каждым месяцем все ниже. Больше половины жителей Эстонии недовольны работой правительства. Об этом говорят результаты социологического опроса. По данным на...
 
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