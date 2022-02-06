|
ООН отреагировала на фейковую новость о «вторжении» России в Украину
Источник материала: ОНТ
Ситуация на рубежах Союзного государства остается непростой. Причем, истерия и информационная война становятся все агрессивнее. Не скупятся западные СМИ и на фейки. И это вызывает реакцию в мировом сообществе.
Следует избегать риторики, которая ведет к эскалации. Такой комментарий к сообщению якобы о «вторжении России в Украину» дали в ООН.
Ранее в Кремле подчеркнули опасность подобных публикаций, равно как и агрессивных заявлений США, такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Впрочем, эксперты не исключают, что поспешно удалённая публикация «Блумберг» вполне могла быть спланированной провокацией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация на рубежах Союзного государства остается непростой. Причем, истерия и информационная война становятся все агрессивнее. Не скупятся западные СМИ и на...
|
Архив (Разное)