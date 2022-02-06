ООН отреагировала на фейковую новость о «вторжении» России в Украину

Источник материала: ОНТ

Ситуация на рубежах Союзного государства остается непростой. Причем, истерия и информационная война становятся все агрессивнее. Не скупятся западные СМИ и на фейки. И это вызывает реакцию в мировом сообществе.

Следует избегать риторики, которая ведет к эскалации. Такой комментарий к сообщению якобы о «вторжении России в Украину» дали в ООН.

Ранее в Кремле подчеркнули опасность подобных публикаций, равно как и агрессивных заявлений США, такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

Впрочем, эксперты не исключают, что поспешно удалённая публикация «Блумберг» вполне могла быть спланированной провокацией.

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