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ООН отреагировала на фейковую новость о «вторжении» России в Украину

06.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ООН отреагировала на фейковую новость о «вторжении» России в Украину

Ситуация на рубежах Союзного государства остается непростой. Причем, истерия и информационная война становятся все агрессивнее. Не скупятся западные СМИ и на фейки. И это вызывает реакцию в мировом сообществе.

Следует избегать риторики, которая ведет к эскалации. Такой комментарий к сообщению якобы о «вторжении России в Украину» дали в ООН.

Ранее в Кремле подчеркнули опасность подобных публикаций, равно как и агрессивных заявлений США, такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

Впрочем, эксперты не исключают, что поспешно удалённая публикация «Блумберг» вполне могла быть спланированной провокацией.

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Ситуация на рубежах Союзного государства остается непростой. Причем, истерия и информационная война становятся все агрессивнее. Не скупятся западные СМИ и на...
 
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