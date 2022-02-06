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Президент поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием

06.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием

Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент также пожелал Виктору Саркисьяну неисчерпаемой творческой энергии, долголетия и благополучия.


Фото: miasin.by

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Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием, сообщает пресс-служба Главы государства. Президент также пожелал Виктору...
 
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