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Президент поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием, сообщает
Президент также пожелал Виктору Саркисьяну неисчерпаемой творческой энергии, долголетия и благополучия.
Фото: miasin.by
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Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием, сообщает пресс-служба Главы государства. Президент также пожелал Виктору...
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