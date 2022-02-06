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В Минске внедряют капитальный ремонт по новым технологиям

06.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Речь о комплексном подходе, когда новый облик обретают дома на одной территории. Эту практику начали применять в прошлом году. По такой методике отремонтировано около 60 жилых домов. Комплексный подход в интересах двух сторон – и жителей, и организаций, которые проводят работы.

Всего в этом году в Минске будет отремонтировано 192 жилых дома – пятиэтажки 1970-х и девятиэтажные дома 1980-х годов постройки.

Программа модернизации жилого сектора размещена в свободном доступе на сайтах всех районных ЖКХ столицы.

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Теги: Минск
 
 
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Речь о комплексном подходе, когда новый облик обретают дома на одной территории. Эту практику начали применять в прошлом году. По такой методике отремонтировано...
 
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