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В Минске внедряют капитальный ремонт по новым технологиям
Источник материала: ОНТ
Речь о комплексном подходе, когда новый облик обретают дома на одной территории. Эту практику начали применять в прошлом году. По такой методике отремонтировано около 60 жилых домов. Комплексный подход в интересах двух сторон – и жителей, и организаций, которые проводят работы.
Всего в этом году в Минске будет отремонтировано 192 жилых дома – пятиэтажки 1970-х и девятиэтажные дома 1980-х годов постройки.
Программа модернизации жилого сектора размещена в свободном доступе на сайтах всех районных ЖКХ столицы.
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Речь о комплексном подходе, когда новый облик обретают дома на одной территории. Эту практику начали применять в прошлом году. По такой методике отремонтировано...
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