В Турции рабочие объявляют забастовку из-за экономического кризиса и рекордной инфляции

Источник материала: ОНТ

В эти выходные тысячи людей вышли на улицы Агры, но такие демонстрации регулярно с ноября охватывают практически все крупные города страны. Рабочие объявляют забастовку.

Причина в том, что инфляция достигла 20-летнего максимума и приблизилась к 50% – почти за год национальная валюта подешевела примерно вдвое.

Заметнее всего подорожали продукты питания и проезд в общественном транспорте.

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