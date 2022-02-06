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В Турции рабочие объявляют забастовку из-за экономического кризиса и рекордной инфляции
Источник материала: ОНТ
В эти выходные тысячи людей вышли на улицы Агры, но такие демонстрации регулярно с ноября охватывают практически все крупные города страны. Рабочие объявляют забастовку.
Причина в том, что инфляция достигла 20-летнего максимума и приблизилась к 50% – почти за год национальная валюта подешевела примерно вдвое.
Заметнее всего подорожали продукты питания и проезд в общественном транспорте.
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В эти выходные тысячи людей вышли на улицы Агры, но такие демонстрации регулярно с ноября охватывают практически все крупные города страны. Рабочие объявляют...
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