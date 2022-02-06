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Российские лыжники завоевали первое золото на Олимпиаде в Пекине

06.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российские лыжники завоевали первое золото на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне и принес сборной России золото Олимпийских игр, его коллега Денис Спицов финишировал вторым и завоевал серебро, передает «ТАСС».

В соревнованиях по скиатлону первые 15 км лыжники должны преодолеть классическим стилем, и еще 15 км – свободным. Между дистанциями спортсмены меняют лыжи. Александр Большунов преодолел всю дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, а Денис Спицов уступил коллеге по команде 1 минуту 11 секунд.



Третьим к финишу пришел финский спортсмен Ийво Нисканен.

Фото: Twitter

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Лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне и принес сборной России золото Олимпийских игр, его коллега Денис Спицов финишировал вторым и завоевал...
 
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