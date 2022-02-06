Эксперт по финансам назвал четыре самые перспективные индустрии будущего

Источник материала: ОНТ

Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев, эксперт по финансам Илья Стребулаев выделил самые перспективные направления для инвестиций в будущем, информирует «РБК».

Илья Стребулаев выделил биотехнологии, робототехнику, финансовые технологии и сельское хозяйство как наиболее перспективные индустрии, где в данный момент происходит прорыв в области инноваций. Эксперт по финансам советует инвесторам обратить внимание именно на эти отрасли.

«Одна из индустрий, у которой я вижу большое будущее – биотехнологии. Самый важный пример здесь — это CRISPR. Миллиарды долларов инвестируются в стартапы, основанные на этой технологии – это необычно, она придумана и введена в научную эксплуатацию буквально 7-8 лет назад и уже активно внедряется в жизнь. CRISPR очень сильно изменит почти всю сферу здравоохранения», – рассказал эксперт в интервью.

Фото: Pixabay

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