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Эксперт по финансам назвал четыре самые перспективные индустрии будущего
Источник материала: ОНТ
Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев, эксперт по финансам Илья Стребулаев выделил самые перспективные направления для инвестиций в будущем,
Илья Стребулаев выделил биотехнологии, робототехнику, финансовые технологии и сельское хозяйство как наиболее перспективные индустрии, где в данный момент происходит прорыв в области инноваций. Эксперт по финансам советует инвесторам обратить внимание именно на эти отрасли.
Фото: Pixabay
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Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев, эксперт по финансам Илья Стребулаев выделил самые перспективные направления для инвестиций в...
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