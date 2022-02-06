﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт по финансам назвал четыре самые перспективные индустрии будущего

06.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эксперт по финансам назвал четыре самые перспективные индустрии будущего

Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев, эксперт по финансам Илья Стребулаев выделил самые перспективные направления для инвестиций в будущем, информирует «РБК».

Илья Стребулаев выделил биотехнологии, робототехнику, финансовые технологии и сельское хозяйство как наиболее перспективные индустрии, где в данный момент происходит прорыв в области инноваций. Эксперт по финансам советует инвесторам обратить внимание именно на эти отрасли.

«Одна из индустрий, у которой я вижу большое будущее – биотехнологии. Самый важный пример здесь — это CRISPR. Миллиарды долларов инвестируются в стартапы, основанные на этой технологии – это необычно, она придумана и введена в научную эксплуатацию буквально 7-8 лет назад и уже активно внедряется в жизнь. CRISPR очень сильно изменит почти всю сферу здравоохранения», – рассказал эксперт в интервью.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев, эксперт по финансам Илья Стребулаев выделил самые перспективные направления для инвестиций в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турции рабочие объявляют забастовку из-за экономического кризиса и рекордной инфляции
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by