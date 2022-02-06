Елизавета II назвала имя следующей королевы Англии

Источник материала: ОНТ

Действующая королева Великобритании в официальном заявлении подтвердила, что следующей королевой Великобритании станет Камилла Паркер-Боулз, рассказывает Elle.ru.

В обращении к народу, приуроченному к Платиновому юбилею правления монаршей особы, Елизавета II объявила, что «искренне желает», чтобы Камиллу Паркер-Боулз признали королевой, когда принц Чарльз взойдет на престол.





Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram