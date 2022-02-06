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Елизавета II назвала имя следующей королевы Англии
Источник материала: ОНТ
Действующая королева Великобритании в официальном заявлении подтвердила, что следующей королевой Великобритании станет Камилла Паркер-Боулз, рассказывает
В обращении к народу, приуроченному к Платиновому юбилею правления монаршей особы, Елизавета II объявила, что «искренне желает», чтобы Камиллу Паркер-Боулз признали королевой, когда принц Чарльз взойдет на престол.
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Действующая королева Великобритании в официальном заявлении подтвердила, что следующей королевой Великобритании станет Камилла Паркер-Боулз, рассказывает Elle.ru....
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