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Елизавета II назвала имя следующей королевы Англии

06.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Елизавета II назвала имя следующей королевы Англии

Действующая королева Великобритании в официальном заявлении подтвердила, что следующей королевой Великобритании станет Камилла Паркер-Боулз, рассказывает Elle.ru.

В обращении к народу, приуроченному к Платиновому юбилею правления монаршей особы, Елизавета II объявила, что «искренне желает», чтобы Камиллу Паркер-Боулз признали королевой, когда принц Чарльз взойдет на престол.


Фото: depositphotos.com

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Действующая королева Великобритании в официальном заявлении подтвердила, что следующей королевой Великобритании станет Камилла Паркер-Боулз, рассказывает Elle.ru....
 
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