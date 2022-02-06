﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Марокко погиб ребенок, упавший в 30-метровый колодец

06.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Марокко погиб ребенок, упавший в 30-метровый колодец

Пятилетний Райянь, спасение которого находилось под пристальным вниманием всего мира, погиб, передает «МИР24».

Мальчик играл рядом с колодцем и провалился в него. Более пяти дней спасатели не могли добраться до ребенка.

Чтобы вызволить Райяна из подземного плена пришлось копать параллельный тоннель к колодцу. Спасатели спустили мальчику кислородную маску, запас питьевой воды и еду.

Медики круглосуточно дежурили рядом с колодцем, в котором находился мальчик. К сожалению, спасти Райяня не удалось.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятилетний Райянь, спасение которого находилось под пристальным вниманием всего мира, погиб, передает «МИР24». Мальчик играл рядом с колодцем и провалился в него....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турции рабочие объявляют забастовку из-за экономического кризиса и рекордной инфляции
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by