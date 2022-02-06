В Марокко погиб ребенок, упавший в 30-метровый колодец

Источник материала: ОНТ

Пятилетний Райянь, спасение которого находилось под пристальным вниманием всего мира, погиб, передает «МИР24».

Мальчик играл рядом с колодцем и провалился в него. Более пяти дней спасатели не могли добраться до ребенка.

Чтобы вызволить Райяна из подземного плена пришлось копать параллельный тоннель к колодцу. Спасатели спустили мальчику кислородную маску, запас питьевой воды и еду.

Медики круглосуточно дежурили рядом с колодцем, в котором находился мальчик. К сожалению, спасти Райяня не удалось.

Фото: depositphotos

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