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В Марокко погиб ребенок, упавший в 30-метровый колодец
Источник материала: ОНТ
Пятилетний Райянь,
Мальчик играл рядом с колодцем и провалился в него. Более пяти дней спасатели не могли добраться до ребенка.
Чтобы вызволить Райяна из подземного плена пришлось копать параллельный тоннель к колодцу. Спасатели спустили мальчику кислородную маску, запас питьевой воды и еду.
Медики круглосуточно дежурили рядом с колодцем, в котором находился мальчик. К сожалению, спасти Райяня не удалось.
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Пятилетний Райянь, спасение которого находилось под пристальным вниманием всего мира, погиб, передает «МИР24». Мальчик играл рядом с колодцем и провалился в него....
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