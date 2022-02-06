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В Ивацевичах задержаны наркооптовики

06.02.2022 13:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах задержаны наркооптовики с 1,5 кг психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В конце января оперативники УВД Минщины провели две спецоперации по изобличению причастных к обороту запрещенных веществ.

А 28 января в Ивацевичах милиционеры задержали двоих 18-летних жителей Гродненской области. Те намеревались забрать в тайнике более одного килограмма альфа-PVP.

Молодые люди работали на виртуальный наркомаркет и сбывали товар в разных районах страны. По указанию кураторов оптовые партии забирались в пригородах, фасовались на съемных квартирах и в виде закладок поставлялись потребителям. У подозреваемых нашли весы, пакеты, изоленту и другие приспособления, используемые для фасовки.

Аналогичный арсенал наркокурьера оперативники нашли и у 41-летнего жителя Молодечненского района. Мужчину задержали на трассе Минск - Могилев, когда он перевозил около 500 г альфа-PVP.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Молодые люди работали на виртуальный наркомаркет и сбывали товар в разных районах страны. По указанию кураторов оптовые партии забирались в пригородах,...
 
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