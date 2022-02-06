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В Украину направлен отряд спецназа из Великобритании
Источник материала: ОНТ
Соединенное Королевство направило отряд сил специального назначения на территорию Украины,
По имеющейся информации, британские военнослужащие должны обучать украинских коллег разведывательно-диверсионным действиям, снайперскому делу и противодействию повстанческим отрядам.
В командированную группу входят бойцы специальной авиадесантной службы (SAS), службы десантных кораблей специального назначения (SBS), а также военнослужащие специальных разведывательных частей Соединенного Королевства.
Всего на территорию Украины прибыло более 100 британских военнослужащих.
Фото: Pixabay
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Соединенное Королевство направило отряд сил специального назначения на территорию Украины, передает «ТАСС» со ссылкой на издание Daily Mirror. По имеющейся...
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