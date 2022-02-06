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В Украину направлен отряд спецназа из Великобритании

06.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украину направлен отряд спецназа из Великобритании

Соединенное Королевство направило отряд сил специального назначения на территорию Украины, передает «ТАСС» со ссылкой на издание Daily Mirror.

По имеющейся информации, британские военнослужащие должны обучать украинских коллег разведывательно-диверсионным действиям, снайперскому делу и противодействию повстанческим отрядам.

В командированную группу входят бойцы специальной авиадесантной службы (SAS), службы десантных кораблей специального назначения (SBS), а также военнослужащие специальных разведывательных частей Соединенного Королевства. 

Всего на территорию Украины прибыло более 100 британских военнослужащих.

Фото: Pixabay

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Соединенное Королевство направило отряд сил специального назначения на территорию Украины, передает «ТАСС» со ссылкой на издание Daily Mirror. По имеющейся...
 
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