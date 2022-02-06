В Украину направлен отряд спецназа из Великобритании

Источник материала: ОНТ

Соединенное Королевство направило отряд сил специального назначения на территорию Украины, передает «ТАСС» со ссылкой на издание Daily Mirror.

По имеющейся информации, британские военнослужащие должны обучать украинских коллег разведывательно-диверсионным действиям, снайперскому делу и противодействию повстанческим отрядам.

В командированную группу входят бойцы специальной авиадесантной службы (SAS), службы десантных кораблей специального назначения (SBS), а также военнослужащие специальных разведывательных частей Соединенного Королевства.

Всего на территорию Украины прибыло более 100 британских военнослужащих.

Фото: Pixabay

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