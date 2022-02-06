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Белорусская легкоатлетка Ирина Жук обновила рекорд в прыжках с шестом в помещении

06.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская легкоатлетка Ирина Жук обновила рекорд в прыжках с шестом в помещении

На международном турнире во Франции Ирина Жук обновила собственный рекорд в прыжках с шестом, информирует Telegram-канал НОК Республики Беларусь.

Белорусская спортсменка преодолела планку на высоте 4 м 77 см. Прежний рекорд составлял 4 м 73 см и также принадлежал Ирине Жук.

Фото: БЕЛТА

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На международном турнире во Франции Ирина Жук обновила собственный рекорд в прыжках с шестом, информирует Telegram-канал НОК Республики Беларусь. Белорусская...
 
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