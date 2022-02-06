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Белорусская легкоатлетка Ирина Жук обновила рекорд в прыжках с шестом в помещении
Источник материала: ОНТ
На международном турнире во Франции Ирина Жук обновила собственный рекорд в прыжках с шестом,
Белорусская спортсменка преодолела планку на высоте 4 м 77 см. Прежний рекорд составлял 4 м 73 см и также принадлежал Ирине Жук.
Фото: БЕЛТА
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На международном турнире во Франции Ирина Жук обновила собственный рекорд в прыжках с шестом, информирует Telegram-канал НОК Республики Беларусь. Белорусская...
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