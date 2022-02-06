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Эти 4 знака зодиака в 2022 году изменят свою судьбу в лучшую сторону

06.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эти 4 знака зодиака в 2022 году изменят свою судьбу в лучшую сторону

2022 год обещает яркие события, перемены и серьезные достижения многим представителям зодиакального семейства, однако представителям четырех знаков зодиака удастся кардинально изменить свою судьбу, рассказывает Elle.ru.

По словам астрологов, впервые за 166 лет Нептун и Юпитер, которые считаются планетами успеха и магических обстоятельств соединяются в знаке Рыб. Такое положение небесных тел сулит трем водным и одному огненному знаку зодиака небывалую удачу.

Представители знака Рыб в 2022 году станут настоящими любимчиками Фортуны. Их ждет не только финансовый успех и решение жилищных вопросов, если таковые есть, но также и карьерный рост. Те представители созвездия, в чьих планах – эмиграция или дальнее путешествие, Юпитер подарит возможность осуществить задуманное уже в марте-апреле 2022-го.

Поддержку в исполнении мечты и реализации глобальных жизненных планов Юпитер окажет и Скорпионам. Для тех представителей знака, которые мечтали о пополнении в семье, именно 2022 год станет счастливым в этом смысле. Также успехов добьются те, кто решит начать свое дело, особенно удачными для старта будут март, апрель, ноябрь и декабрь.

Раки, как и Скорпионы, в 2022-м находятся под покровительством Юпитера, что означает хорошие возможности для путешествий, миграции, открытия новых горизонтов или получения образования. Юпитер содействует и знакомству с важным учителем, психологом или человеком другой национальности, который сыграет серьезную роль в жизни представителя данного знака зодиака.

С 11 мая по 27 октября планета удачи и везения Юпитер пройдет маршем по знаку Овен, особенно повезет тем, кто родился с 21 по 30 марта. Большой жизненный прорыв, внутренний рост и небывалый энтузиазм ждет в 2022 году всех Овнов. Те, кто мечтал о повышении, обязательно его получат, кто планировал переезд сможет без проблем его совершить. Представители знака, которые мечтают о пополнении в семье, также осчастливят своих близких прекрасной новостью.

Фото: Pixabay

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