Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе мужчину придавило автобусом, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории одного из учреждений образования Ивацевичского района мужчину придавило автобусом. Незамедлительно туда были направлены подразделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

"Когда мы прибыли к месту, то под кузовом школьного автобуса за передним правым колесом находился мужчина, - сказал начальник караула лейтенант внутренней службы Олег Гром. - Пострадавший был в сознании, лежал на спине, самостоятельно выбраться не мог. Стабилизировав автобус, мы с помощью пневматического домкрата приподняли транспортное средство и аккуратно извлекли мужчину. Затем, переложив на носилки, доставили к машине скорой".

Спасенный 1961 года рождения госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-