Под Ивацевичами мужчину придавило автобусом. Ему помогли спасатели

Источник материала: ОНТ

В Ивацевичском районе мужчину придавило автобусом. Чтобы вызволить его из-под автомобиля понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило 5 февраля около 12:20. Мужчину придавило автобусом на территории одного из местных школ. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили, что мужчина находился в сознании, однако самостоятельно выбраться не мог. Сотрудники МЧС при помощи пневматического домкрата приподняли транспортное средство и аккуратно извлекли мужчину, после чего его передали медикам.

В настоящий момент мужчина госпитализирован, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Telegram