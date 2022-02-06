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Под Ивацевичами мужчину придавило автобусом. Ему помогли спасатели
Источник материала: ОНТ
В Ивацевичском районе мужчину придавило автобусом. Чтобы вызволить его из-под автомобиля понадобилась помощь спасателей. Об этом
Сообщение о происшествии поступило 5 февраля около 12:20. Мужчину придавило автобусом на территории одного из местных школ. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили, что мужчина находился в сознании, однако самостоятельно выбраться не мог. Сотрудники МЧС при помощи пневматического домкрата приподняли транспортное средство и аккуратно извлекли мужчину, после чего его передали медикам.
В настоящий момент мужчина госпитализирован, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МЧС
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В Ивацевичском районе мужчину придавило автобусом. Чтобы вызволить его из-под автомобиля понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС....
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