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В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол Елизаветы II

06.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол Елизаветы II

Платиновый юбилей британской королевы. Сегодня 70 лет с момента вступления на престол Елизаветы II.


По этому случаю – прием в резиденции в Норфолке. На нем Елизавета назвала имя следующей королевы. Когда принц Чарльз взойдет на престол, титул королевы-консорта может достаться его супруге Камилле. 

Елизавета – первый и единственный монарх в истории Великобритании, которая правила семь десятилетий.

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Платиновый юбилей британской королевы. Сегодня 70 лет с момента вступления на престол Елизаветы II. По этому случаю – прием в резиденции в Норфолке. На нем Елизавета...
 
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