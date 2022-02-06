В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол Елизаветы II

Источник материала: ОНТ

Платиновый юбилей британской королевы. Сегодня 70 лет с момента вступления на престол Елизаветы II.





По этому случаю – прием в резиденции в Норфолке. На нем Елизавета назвала имя следующей королевы. Когда принц Чарльз взойдет на престол, титул королевы-консорта может достаться его супруге Камилле.

Елизавета – первый и единственный монарх в истории Великобритании, которая правила семь десятилетий.

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