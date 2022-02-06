Мальчик держит на руках младшего брата и любуется им. Его чувства заставят прослезиться любого (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Реакция маленьких детей – всегда самая искренняя и трогательная. На видео попал маленький мальчик, который любуется младшим братом и едва сдерживает слезы.

Видео, которое может растрогать даже самых бесчувственных, появилось в TikTok и стало быстро распространяться по интернету. Пользователей растрогала искренняя реакция ребенка на младшего брата.

Видео за короткое время просмотрели в TikTok более 23,5 млн раз.

«Как тут не заплакать, Господи», «Самое лучшее видео за все время тик тока», «Какая прелесть! У меня тоже слезы», «Вот как выглядят ангелы», – писали в комментариях.

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