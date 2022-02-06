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Мальчик держит на руках младшего брата и любуется им. Его чувства заставят прослезиться любого (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Реакция маленьких детей – всегда самая искренняя и трогательная. На видео попал маленький мальчик, который любуется младшим братом и едва сдерживает слезы.
Видео, которое может растрогать даже самых бесчувственных, появилось в TikTok и стало быстро распространяться по интернету. Пользователей растрогала искренняя реакция ребенка на младшего брата.
Видео за короткое время просмотрели в TikTok более 23,5 млн раз.
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Мальчик держит на руках младшего брата и любуется им. Его чувства заставят прослезиться любого (ВИДЕО)
Реакция маленьких детей – всегда самая искренняя и трогательная. На видео попал маленький мальчик, который любуется младшим братом и едва сдерживает слезы. Видео,...
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