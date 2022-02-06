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Девушка хотела спасти енота и почувствовать себя принцессой из Disney, но все пошло не по плану. Вы будете долго смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Уличные животные бывают не столь безобидны, и даже оказывая им помощь, нужно быть осторожным. Эту истину уяснила американка Меган Снайдер, которая разместила в сети видео со спасением енота.
Попав однажды по какому-то стечению обстоятельств в мусорный бак, дикий енот оказался в объективе камеры телефона и стал популярным. Обнаружившая несчастного зверька местная жительница, по ее словам, захотела спасти его, чтобы ощутить себя диснеевской принцессой, но что-то пошло не так.
Когда зверек оказался на свободе, он не принялся плясать вокруг спасительницы, а первым делом атаковал ее, что изрядно напугало девушку.
Видео «Из меня бы вышла никудышная принцесса Disney» быстро стал популярным в TikTok, за три дня его просмотрели более 16,5 млн раз.
Фото: pixabay
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Девушка хотела спасти енота и почувствовать себя принцессой из Disney, но все пошло не по плану. Вы будете долго смеяться! (ВИДЕО)
Уличные животные бывают не столь безобидны, и даже оказывая им помощь, нужно быть осторожным. Эту истину уяснила американка Меган Снайдер, которая разместила в...
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