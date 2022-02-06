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Девушка хотела спасти енота и почувствовать себя принцессой из Disney, но все пошло не по плану. Вы будете долго смеяться! (ВИДЕО)

06.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка хотела спасти енота и почувствовать себя принцессой из Disney, но все пошло не по плану. Вы будете долго смеяться! (ВИДЕО)

Уличные животные бывают не столь безобидны, и даже оказывая им помощь, нужно быть осторожным. Эту истину уяснила американка Меган Снайдер, которая разместила в сети видео со спасением енота.

Попав однажды по какому-то стечению обстоятельств в мусорный бак, дикий енот оказался в объективе камеры телефона и стал популярным. Обнаружившая несчастного зверька местная жительница, по ее словам, захотела спасти его, чтобы ощутить себя диснеевской принцессой, но что-то пошло не так.

Когда зверек оказался на свободе, он не принялся плясать вокруг спасительницы, а первым делом атаковал ее, что изрядно напугало девушку.

Видео «Из меня бы вышла никудышная принцесса Disney» быстро стал популярным в TikTok, за три дня его просмотрели более 16,5 млн раз. 

«Он просто захотел обнимашки», «Ахах, ну я так и думала», «Непонятно, почему он манипулировал тобой такими глазами!», «Он нарцисс. Он хотел сказать этим, что мог бы выбраться и сам», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Уличные животные бывают не столь безобидны, и даже оказывая им помощь, нужно быть осторожным. Эту истину уяснила американка Меган Снайдер, которая разместила в...
 
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