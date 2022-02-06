Лукашенко в интервью Соловьеву: американцы – безумцы, раз объединили против себя Россию и Китай

Источник материала: ОНТ

О чём Александр Лукашенко говорил с Майклом Помпео в 2020-м, может ли Украина в будущем рассчитывать на поддержку нашей страны, и отношения Минска с Вильнюсом. Новые подробности интервью Александра Лукашенко – Владимиру Соловьёву.





Российский журналист, говоря об Украине, подчеркнул, что Президент Беларуси с 2014-го для этой страны сделал больше, чем кто-либо. Соловьёв считает, что политики нашей южной соседки ответили предательством. Александр Лукашенко, при этом, не скрывает – помочь Киеву его просил и Владимир Путин.

Также журналист задал Президенту вопрос о его воинском звании – Александр Лукашенко подполковник. Президент отметил, что даже при желании его некому повысить в звании. В этой беседе были раскрыты и некоторые новые подробности приватного разговора главы государства с тогдашним Госсекретарём США – Майклом Помпео. В 2020-м году они встречались в Минске.

Речь шла и про Литву, которая, испортив отношения с Беларусью, заметно ухудшила собственное положение. Треть бюджета, напомнил Александр Лукашенко, в соседней стране формировалась благодаря сотрудничеству с нашим государством. Сейчас Вильнюс понесёт серьёзные убытки – даже на фоне расторжения контракта на транзит калия.

Фото: БЕЛТА

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