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Лукашенко: Путин обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил

06.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Путин обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о неисполненном обещании Президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ходе интервью журналист поинтересовался, какие отличительные знаки нашиты на погоны военной формы Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Герб. Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил».

Владимир Соловьев, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий: «Как вы себе представляете, что Президент независимой Беларуси является полковником российской армии?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал – делай!».

При этом на замечание российского журналиста о том, что Лукашенко служил в советской, а не в российской армии, Президент ответил: «Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии».

«Советской тоже не может, потому что тогда будут говорить: «Вот, мы говорили, что Путин хочет восстановить Советский Союз!» Вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника? Будет два полковника во главе России и Беларуси?» – спросил Соловьев, на что Лукашенко ему ответил: «Мы ему потом присвоим звание генерала».

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о неисполненном обещании Президента России Владимира...
 
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