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Лукашенко: Путин обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о неисполненном обещании Президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника. Об этом
В ходе интервью журналист поинтересовался, какие отличительные знаки нашиты на погоны военной формы Лукашенко.
При этом на замечание российского журналиста о том, что Лукашенко служил в советской, а не в российской армии, Президент ответил: «Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии».
«Советской тоже не может, потому что тогда будут говорить: «Вот, мы говорили, что Путин хочет восстановить Советский Союз!» Вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника? Будет два полковника во главе России и Беларуси?» – спросил Соловьев, на что Лукашенко ему ответил: «Мы ему потом присвоим звание генерала».
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о неисполненном обещании Президента России Владимира...
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