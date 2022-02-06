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Граждане Польши возмущены строительством забора вдоль границы с Беларусью

06.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Граждане Польши возмущены строительством забора вдоль границы с Беларусью

Народ против. Польская общественность возмущена действиями властей, которые продолжают возводить железный забор по территории Беловежской пущи.


Протест высказывают и обычные поляки, особенно те, которые живет рядом с уникальным лесом, и депутаты. В частности, депутат Европарламента Влодимеж Цимошэвич, в прошлом – премьер-министр, спикер сейма, глава МИДа. Рядом с его домом возводится «великая польская стена» – так ее уже окрестили в прессе.

Забор из стали возводят круглосуточно. Пятиметровое ограждение разделит польскую и белорусскую части пущи. Это приведет к печальным последствиям для экосистемы парка из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общественные организации в Польше заявляют, что выделенные на строительство забора 400 миллионов долларов целесообразнее было потратить на цивилизованное решение проблемы с беженцами.

Более тысячи ученых со всего мира, в том числе из Польши, направили протест против этой стройки в Еврокомиссию.

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Народ против. Польская общественность возмущена действиями властей, которые продолжают возводить железный забор по территории Беловежской пущи. Протест...
 
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