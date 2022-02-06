Депутат Верховной рады: Украина находится на грани катастрофы и окончательного развала

Источник материала: ОНТ

Украина погрязла в беспределе, который творят нацисты. Депутат Верховной рады считает, что его страна на грани развала, и винит в этом Запад.

В Telegram-канале Илья Кива написал, что, получив контроль над властью, Запад устроил настоящий геноцид украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам творить беспредел.

А в это время грабилась и разворовывалась страна. Восемь лет отлаживали этот режим. И сейчас всех несогласных с ним запугивают.

Речи о вступлении страны в НАТО или Евросоюз, по мнению политика, не идет. А Украина – на грани катастрофы и окончательного развала.





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