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Депутат Верховной рады: Украина находится на грани катастрофы и окончательного развала
Источник материала: ОНТ
Украина погрязла в беспределе, который творят нацисты. Депутат Верховной рады считает, что его страна на грани развала, и винит в этом Запад.
В Telegram-канале Илья Кива написал, что, получив контроль над властью, Запад устроил настоящий геноцид украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам творить беспредел.
А в это время грабилась и разворовывалась страна. Восемь лет отлаживали этот режим. И сейчас всех несогласных с ним запугивают.
Речи о вступлении страны в НАТО или Евросоюз, по мнению политика, не идет. А Украина – на грани катастрофы и окончательного развала.
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Украина погрязла в беспределе, который творят нацисты. Депутат Верховной рады считает, что его страна на грани развала, и винит в этом Запад. В Telegram-канале Илья Кива...
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