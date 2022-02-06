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Участники белорусско-российского учения «Союзная решимость» посетили мемориальный комплекс «Хатынь»
Источник материала: ОНТ
Память, которая останется в веках. Российские военнослужащие, прибывшие на учение «Союзная решимость», посетили мемориальный комплекс «Хатынь».
Трагедия деревни не забыта – Хатынь в 1943 году сожгли вместе с ее жителями. Ужасающие истории о событиях здесь – шокируют. И таких деревень, как Хатынь, в годы Великой Отечественной войны в Беларуси уничтожили тысячи.
Фашистские отряды карателей не оставляли в живых никого. Цветы к монументу – в честь павших воинов и мирных жителей.
Не допустить подобных трагедий ни при каких обстоятельствах. Сегодня у границ Союзного государства – беспрецедентное скопления военной силы. Беларусь и Россия вынуждены реагировать на недружественные шаги со стороны НАТО и их сателлитов.
Учение «Союзная решимость» исключительно оборонительное. Сейчас проходит боевое слаживание союзных войск. Оттачивают взаимодействие и пилоты – в смешанных парах летчики патрулируют воздушное пространство и отрабатывают элементы воздушного боя с условным противником, а также – перехват нарушителей госграницы.
Активная фаза стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля – на пяти белорусских полигонах.
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Память, которая останется в веках. Российские военнослужащие, прибывшие на учение «Союзная решимость», посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Трагедия деревни...
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