﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная России вышла в лидеры олимпийского командного турнира по фигурному катанию

06.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная России вышла в лидеры олимпийского командного турнира по фигурному катанию

Сегодня на Олимпиаде продолжилась борьба в одном из самых захватывающих видов – командном фигурном катании.

Россияне после второго дня соревнований смогли выйти на первое место. Фантастический прокат Камилы Валиевой, единственной исполнившей тройной аксель, стал украшением дня.

Спортсменка уверенно выиграла короткую программу. А далее ее поддержал дебютант Игр Марк Кондратюк, который в произвольной программе занял второе место.

Перед решающим днем соревнований сборная России набрала 45 очков. У США – 42. На третьем месте Япония – 39 баллов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на Олимпиаде продолжилась борьба в одном из самых захватывающих видов – командном фигурном катании. Россияне после второго дня соревнований смогли выйти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники белорусско-российского учения «Союзная решимость» посетили мемориальный комплекс «Хатынь»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by