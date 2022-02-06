Сборная России вышла в лидеры олимпийского командного турнира по фигурному катанию

Источник материала: ОНТ

Сегодня на Олимпиаде продолжилась борьба в одном из самых захватывающих видов – командном фигурном катании.

Россияне после второго дня соревнований смогли выйти на первое место. Фантастический прокат Камилы Валиевой, единственной исполнившей тройной аксель, стал украшением дня.

Спортсменка уверенно выиграла короткую программу. А далее ее поддержал дебютант Игр Марк Кондратюк, который в произвольной программе занял второе место.

Перед решающим днем соревнований сборная России набрала 45 очков. У США – 42. На третьем месте Япония – 39 баллов.

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