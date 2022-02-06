Кубраков: МВД не допустит провокаций на референдуме по внесению изменений в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Ситуация накануне голосования находится под контролем правоохранительных органов и каких-либо провокаций в ходе голосования допущено не будет. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава МВД Иван Кубраков.

Фото: БЕЛТА

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