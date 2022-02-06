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Кубраков: МВД не допустит провокаций на референдуме по внесению изменений в Конституцию
Источник материала: ОНТ
Ситуация накануне голосования находится под контролем правоохранительных органов и каких-либо провокаций в ходе голосования допущено не будет. Об этом в эфире
Фото: БЕЛТА
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Ситуация накануне голосования находится под контролем правоохранительных органов и каких-либо провокаций в ходе голосования допущено не будет. Об этом в эфире...
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