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Кубраков: МВД не допустит провокаций на референдуме по внесению изменений в Конституцию

06.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубраков: МВД не допустит провокаций на референдуме по внесению изменений в Конституцию

Ситуация накануне голосования находится под контролем правоохранительных органов и каких-либо провокаций в ходе голосования допущено не будет. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава МВД Иван Кубраков. 

Фото: БЕЛТА

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Ситуация накануне голосования находится под контролем правоохранительных органов и каких-либо провокаций в ходе голосования допущено не будет. Об этом в эфире...
 
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