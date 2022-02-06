Цех для юных гениев. Как попасть в белорусский Технопарк и какие льготы есть у учащихся?

Источник материала: ОНТ

Каждый школьник желает знать... что меняется для тех, кто грызет гранит науки? Новации анонсировали на неделе. Кардинальных изменений немного, чаще дошлифовка – и это скорее эволюция белорусского образования – взросление, так сказать.

Из главного – со следующего года появляется единый национальный экзамен, чтобы пойти в первый класс, теперь не нужно дожидаться 6 лет, а общее среднее образование становится обязательным.

Булатова Елизавета, ученица средней школы №2 г. Орши: «Каждый выбирает, как ему прожить эту жизнь и какой вклад он собирается внести в свою страну, в этот мир, возможно».

Дарья Кичева, ученица Бабиничской средней школы Витебского района имени Героя Советского Союза Е. В. Василевского: «Создали мы съедобную пленку со вкусом яблока для упаковки печенья, проект создан для того, чтобы уменьшить количество полистирола и полиэтилена. Тем самым уменьшая количество отходов, наша планета не так загрязняется, так как есть целый остров в мировом океане, который как две площади Беларуси».

Они создают и в итоге решают глобальные задачи человечества. Это окончание смены детского Технопарка – дом для детской фантазии и научной смекалки. Ребята защищают проекты, которые воплощали в жизнь в течение трех недель.

Татьяна Савицкая, заместитель декана по научной работе химического факультета Белорусского государственного университета: «Когда в 2018 году химфаку предложили сформулировать новое направление для детского технопарака, мы подумали и решили, что самым лучшим направлением будет «зеленая» химия, которая сегодня в мире рассматривается как революционная философия, которая призвана защитить окружающую среду от вредного воздействия химических производств».

В Технопарке учатся лучшие со всей страны. Чтобы сюда попасть, надо пройти несколько этапов испытаний. Конкурс – до 5 человек на место. Парк государственный. И совсем молодой. За год чуть менее трехсот выпускников. От проживания и питания до всех образовательных программ (их около 15-ти) – все бесплатно. Но главное – это поддержка таланта, а для кого-то трамплин к большой науке. Ведь здесь рождается вдохновение!

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка: «Каждый из этих учащихся – это потенциальный студент вуза, и те льготы, которые сегодня прописаны в правилах приема обновленных. А это поступление без вступительных испытаний в вуз по специальностям профиля техника и технологии, естественные науки через собеседование в вузе, но с условием рекомендации наблюдательного совета Национального детского Технопарка».

Такая льгота закреплена в обновленном Кодексе об образовании. Из основного! Самое обсуждаемое новшество в документе – появление национального экзамена в школах. Тем, кто поступает в этом году, можно не вникать, для них все по-старому. А вот весна 2023-го точно пройдет для выпускников иначе.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Изменения здесь касаются того, что два школьных предмета, математика и язык (либо русский, либо белорусский) будут сдаваться в другой форме, очень приближенной практически эквивалентной ЦТ, будут оцениваться аналогично и, соответственно, в результате сдачи такого централизованного экзамена выпускники получат сертификат, который они могут использовать при подаче документов в учреждения высшего образования».

К тому же ЦТ – уже не новинка, такая форма себя зарекомендовала, позволяет непредвзято оценивать знания, а ученикам вполне знакома. Еще легче станет поступать победителям университетских олимпиад, льгот у них стало больше. А вот выпускники спортивно-педагогических и военно-патриотических классов льготы получили впервые. Кому легче, а кому-то однозначно чуть сложнее – на управленческие специальности вступительные испытания изменились.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: «В правилах приема, которые начнут действовать с 2023 года при поступлении в Академию управления, наши абитуриенты должны будут предоставлять рекомендации с последнего места учебы, службы либо работы. Плюс рекомендации исполнительного либо распорядительного органа, и также с 2023 года у нас будет введено профессионально-психологическое собеседование. Потому что Академия управления готовит будущую элиту для наших государственных органов. Наши выпускники должны быть патриотами-государственниками».

А вот эта новелла порадует «платников» и «целевиков» – после окончания университета по аналогии с бюджетниками автоматом статус молодого специалиста. А значит, можно пользоваться всеми социальными гарантиями, к примеру, доплаты за это на первом рабочем месте. Цифры целевого приема увеличатся. Это касается сельскохозяйственных, медицинских и педагогических специальностей. Взгляд в будущее – пресечь дефицит кадров. А еще закреплено дистанционное образование, в ковидное время крайне актуально, но законодательно прописано не было, и сетевое – это плюс не только для университетов, еще колледжей и школ.

Сергей Василец, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета: «Это новшество позволит нам расширить базу экспортных образовательных услуг и расширять сотрудничество с зарубежными вузами».

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования: «Это расширяет возможности учебных заведений, которые не имеют оснащенной материальной базы современным оборудованием, но сегодня они совершенно законно могут проводить часть обучения, выездные занятия на базе центров компетенций, которые оснащены по мировым технологиям современным оборудованием».

Никита Ключник, мастер производственного обучения филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»: «Для подготовки операторов раньше писали все программы вручную со станка и это занимало где-то в районе 2-3 дней. Сейчас же примерно 2-3 часа».

Внедрение технологий в образовательный процесс не только в вузах, но в колледжах, заставило разработчиков Кодекса посмотреть на процесс обучения по-новому. И изменить документ, который работал более 10 лет. Если раньше подготовка специалистов, поступающих для получения профессионально-технического образования, велась от одного года до двух лет, то теперь ее предлагают уменьшить до полугода либо года.

Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»: «Практико-ориентированный подход обучения сохранился, но при этом в помощь к современному оборудованию и станкам пришли тренажеры и симуляторы станков, которые позволяют гораздо быстрее освоить образовательную программу и быстрее выпустить в реальный сектор».

У многих сейчас возникает вопрос, как же учится в колледже, если общее среднее образование (то есть 11 классов) согласно обновленному кодексу – обязательное. На самом деле расхождений здесь нет. Поступать как на уровень профессионально-технического, так и на уровень средне-специального можно и впредь. По сути, школьные 11 классов будут даны учащемуся в стенах колледжа. И еще одна новация для тех, кто спешит повзрослеть – первоклассником теперь можно стать даже в пять лет.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси: «В новой редакции Кодекса, что по заявлению одного из законных представителей ребенка и по решению педсовета, руководитель учреждения образования может зачислить ребенка, которому 6 лет исполняется до конца календарного года, то есть до 31 декабря».

Эксперты уверяют, те изменения, которые заложены в документе – скорее эволюционные, чем революционные. По сути, у системы образования появились возможности для оперативного изменения содержания, больше механизмов для взаимодействия с рынком труда и заказчиками кадров. Где-то изменены или уточнены понятия, но все в пику времени.

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