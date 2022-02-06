Фейк о нападении России на Украину: зачем Запад продолжает лгать? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

«Неминуемое», как отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нападение России на Украину всё никак не состоится. И эта тема уже, честно говоря, набила оскомину не только здесь в Европе, но и там – в Америке. Поэтому и на штатовском ТВ в ход пошел троллинг. На популярном вечернем телешоу выходного дня прошлись по этой теме тяжелым сатирическим катком. Тему эту, надо сказать, западные СМИ продолжают «обнимать и разминать» изо всех сил. И часто делают это, скажем так, – чересчур креативно, что опять становится смешно – но до смеха ли?





Ну что, добрый зритель, снова здравствуй, снова с тобой «Антифейк», снова про стабильность. В смысле стабильно про Украину опять, ибо о чем же еще. Разве что можно было бы повторить шутку про День Сурка, но не получится. На днях сурок Фил, тот самый, – издох. Устала, видать, зверюшка, что все ее на Западе постоянно НА-поминали, когда говорили о ежедневной угрозе для Украины. А неминуемого нападения как не было, так и нет. НО… Фил умер, а дело «Антифейка» – живет! Потому что фейки об Украине в западных СМИ – это тебе не сурок и не суслик-какой. Ты их видишь, и на самом деле они есть!

Причем о том, что нынешней зимой западные боссы и их мелочь несут пургу, начали догадываться даже и западные СМИ. Те самые, что раньше множили фейки, особо не рефлексируя. Вот в этот раз на бездоказательной лжи писаки подловили не какую-нибудь Псаки, хотя ее тоже. Но еще носом в некрасивое ткнули очень даже носатого пресс-секретаря Госдепа, который в очередной раз рассказывал про ужасные козни жутких русских, которые сейчас якобы снимают сюжеты про войну… наперед. И в этот момент, аккредитованный при Госдепе, корреспондент А-Пэ возьми и процитируй другое кино, не про сурка: какие ваши доказательства?

В ответ же господин Госдеп произнес фразу, которую стоит отлить в граните и не раз: «Вы что, сомневаетесь в информации американских властей»? И тут надо отдать должное коллегам из западных медиа – никто не заржал! Профи! Разве что после, в очень разных штатовских СМИ стали вспоминать факты, когда и как американские власти транспарентно, чистосердечно, на голубом глазу врали журналистам, публике и самим себе, потом каялись, но не очень, и… опять просили «верить им на слово». В общем, Госдеп – фейканул-таки!

Впрочем, откровенность за откровенность, представитель Госдепа соврал не все на 100. Иностранцы действительно готовили на неделе фейковые новости о войне в Украине. Агентство «Блумберг» даже выбросило свой фейк на свой сайт. Мол, баста, карапузики, вторжение состоялось! А потом, конечно, прибрали, извинились и объяснили, что у «Блумберга» в закромах таких фейков много. Заготовлены на все случаи. Знай себе на ленту подкидывай, будто она или киношная, или пулеметная. А в этот раз просто поторопились, и оттого вроде бы у них вышел не фейк, а просто лажа. Но все же всё понимают, да? Вон даже ООН потребовал от ведущего бизнес-агентства мира быть чуток аккуратнее с фейками… а то ведь и биржи могут посыпаться!

А вот британские неучи – просто фейканули по полной. И не впервой. На сей раз, когда снимали в Донецке сюжет про будущую войну и обстрелы в давно разрушенном здании с пятнами… свежей красной краски на полах. И на вопрос, что вы тут делаете, ответить вразумительного ничего, ясное дело, не смогли. Ну, да и так понятно – фейки они там готовили. Что тут говорить…

А вот можно было бы тут вспомнить… третье хорошее кинцо, «Хвост виляет собакой», лохматого 97-го года, где спецы президентской администрации США придумали и сняли фейковую войну, чтоб отвлечь внимание аудитории от скандала со своим боссом. Но тот художественный фильм проигрывает этой нашей документальной реальности вообще всухую. Потому что фейки про украинскую войну по телевизору, в газетах и, особенно, в сети, захватили сегодня умы не только доверчивых американцев, но и всего Запада оптом. Ведь сегодня отвлекать от внутренних проблем надо аудиторию и США, и Британии, и очень много кого еще.

Что же касается Украины, то их умы никто не захватывал. Их президента еще в 20-м году вызвали в британскую разведку и оповестили, фейки, мол, будут, чтобы он не удивлялся. О чем совершенно правдиво и написано на сайте Зе-президента. И уже ТОГДА тоже обвиняли во всем, конечно, русских.

Так что и мы давайте не удивляться и ждать следующей недели, и, конечно, следующей порции фейков про Украину. Ну, и/или новостей про сурка Фила. Может, и там обстановка к лучшему как-нибудь поменяется. Чего я всем, дорогой зритель, очень искренне желаю, вот правда-правда. В «Антифейке».

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