Запах пороха и серы. Кто нагнетает ситуацию в политике и при чем здесь Украина

Источник материала: ОНТ

Есть такая классическая формула: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». То же касается и безопасности – она не может быть обеспечена за счёт других. Ведь есть принцип неделимости безопасности. Принципу, который Вашингтон предпочитает игнорировать под предлогом весьма удобного лозунга «Америка прежде всего».

Получается, что в большой геополитической игре Штаты на правах сильного постоянно позволяют себе мухлевать.

Вот и глава российского МИДа Лавров говорит об избирательности Вашингтона, когда международные обязательства там воспринимают как меню – выбирают вкусное, забывают про остальное. И конечно любимое блюдо западных демократий – санкции. По Минску отбомбились, теперь навели прицел на Москву.

Американское шоу «Вторжение» на этой неделе сменило название. Теперь нападение России на Украину, которым третий месяц пугают весь мир – это не неизбежность и почти свершившийся факт, а тоже такое узнаваемое «Highly likely». Выражение «с высокой вероятностью» – изобретение западных дипломатов – используют, когда нужно сделать бездоказательное обвинение и снять с себя ответственность. А если что, то мы этого не говорили.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: «Я использовала прилагательное «неминуемое» один раз. Мне кажется, что другие сотрудники столько же. Затем мы перестали его употреблять, потому что оно подавало сигнал, который мы не намеревались подавать. Как будто бы мы знали, что Президент Путин принял решение».

Журналист: «Получается, что вы больше не описываете это, как неизбежное».

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: «Я уже больше недели так не говорю».

Неделя – это, конечно, срок. В России уже давно говорят, что для понимания пассажей Джен Псаки обычному человеку абсолютно недостаточно переводчика с английского на русский. Но для дипломатов картина прозрачна. «Раз вы не вторгаетесь напрямую, мы пойдем другим путем. Найдем еще поводы, но "градус" не снизим». И все это нагнетание на фоне переговоров по гарантиям безопасности.

На неделе случился скандал: в прессу попали ответы Запада на предложения Москвы. Предполагаемый документ опубликовала испанская газета «Эль Паис». Пикантность ситуации в том, что Вашингтон просил не раскрывать содержание письма. Хотя МИД России предупреждал, если прежде, чем передать ответы в Москву, их доведут до Украины, то это будет «по секрету всему свету». Как, впрочем, и вышло. Реальный запуск процесса переговоров не выгоден очень многим. Но Россия будет на этих переговорах настаивать.

Владимир Путин, президент России: «Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на дюйм. Мы зачем подписывали договоры в Стамбуле и в Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Вот мы и говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить на это внимание».

Представители американской стороны сразу же стали оправдываться. Мол, даже не собирались договариваться с русскими и ни на какие уступки не пойдут. И, судя по ответам, ключевые требования, которые меняют стратегическую диспозицию на Евразийском континенте, игнорируются. Вместо них на первый план выносят проблемы вторичные, тем самым стараясь снова заболтать суть.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: «Что касается Запада, то он тоже извлекает выгоду из напряженности. Напряженность помогает укреплять единство Североатлантического Альянса, демонстрировать солидарность с Украиной и действовать единым фронтом против России, пригрозив ей новыми, достаточно болезненными для Москвы санкциями».

Кстати, вопрос с санкциями уже стал носить не угрожающий, а скорее комедийный характер. Обещанные превентивные от США не вводят, а Британии, заявившей, что арестует деньги и имущество российских олигархов и вовсе МИД готов помочь. Мол, даже списочек можем предоставить и очень на вас надеемся.

Игорь Шатров, политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития: «Перевели туда свои капиталы, которые фактически украли из России. И вот об этом и говорит наш МИД. Если вы кого-то хотите выслать, наказать, арестовать, хотя бы сообщите нам. Мы, правда, не просим пока поделиться, хотя, по большому счету, деньги этих олигархов – это деньги, вывезенные из России».

Но Москве беглых, конечно, никто не выдаст. Цели у этих страшилок иные. Хороший способ не предпринимать каких-то реальных попыток найти компромисс. По этой схеме работают давно. И не только с Россией, но и, например, с Беларусью тоже.

Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук: «В американском сценарии, он был подготовлен года полтора-два, написано, что Россия должна напасть на бывшую УССР. Вот должна и все. Почему? Я американцев понимаю и немцев западных понимаю, потому что Украина уже тогда становилась настолько токсичным активом, что умные люди в США, которые этот сценарий писали, а это не идиоты писали, понимали, что от этого актива надо избавляться, а тем более, понятно стало, что от этого актива надо избавляться, после того, как была сорвана попытка государственного переворота в Беларуси. Стало понятно, что Украина – это вообще лишний элемент на великой шахматной доске, как писал Бжезинский. Но написано, что мы должны туда вторгнуться. И мы именно туда должны вторгнуться».

В том числе для того, чтобы узнать точную дату «вторжения» и понять, что же задумал Путин, в Москву собрались европейские политики. В ближайшее время ожидается настоящий «бал визитов». Сюда едет Макрон, за ним новый канцлер ФРГ. И если вспомнить, что в политике случайностей не бывает, становится понятно, что эта геополитическая шахматная партия еще будет рассчитываться на много ходов вперед.

Критики дипломатического пути снижения градуса политической напряженности, а их немало сейчас и в России, говорят о том, что Москва должна действиями продемонстрировать решительность. Мол, на Западе слушают только сильных. Но в нынешних условиях «войны нервов» – даже заставить партнеров с собой разговаривать – уже победа. Насколько долгим будет этот диалог после анализа ответов на предложения о гарантиях безопасности, определит лично Владимир Путин. Кремль сейчас проводит межведомственный анализ поступивших от США и НАТО документов. Делает это скрупулезно, понимая, чего добивается Запад, и четко осознавая, чего сама Россия больше не хочет.

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