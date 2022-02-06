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Запах пороха и серы. Кто нагнетает ситуацию в политике и при чем здесь Украина
Источник материала: ОНТ
Есть такая классическая формула: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». То же касается и безопасности – она не может быть обеспечена за счёт других. Ведь есть принцип неделимости безопасности. Принципу, который Вашингтон предпочитает игнорировать под предлогом весьма удобного лозунга «Америка прежде всего».
Получается, что в большой геополитической игре Штаты на правах сильного постоянно позволяют себе мухлевать.
Вот и глава российского МИДа Лавров говорит об избирательности Вашингтона, когда международные обязательства там воспринимают как меню – выбирают вкусное, забывают про остальное. И конечно любимое блюдо западных демократий – санкции. По Минску отбомбились, теперь навели прицел на Москву.
Американское шоу «Вторжение» на этой неделе сменило название. Теперь нападение России на Украину, которым третий месяц пугают весь мир – это не неизбежность и почти свершившийся факт, а тоже такое узнаваемое «Highly likely». Выражение «с высокой вероятностью» – изобретение западных дипломатов – используют, когда нужно сделать бездоказательное обвинение и снять с себя ответственность. А если что, то мы этого не говорили.
Неделя – это, конечно, срок. В России уже давно говорят, что для понимания пассажей Джен Псаки обычному человеку абсолютно недостаточно переводчика с английского на русский. Но для дипломатов картина прозрачна. «Раз вы не вторгаетесь напрямую, мы пойдем другим путем. Найдем еще поводы, но "градус" не снизим». И все это нагнетание на фоне переговоров по гарантиям безопасности.
На неделе случился скандал: в прессу попали ответы Запада на предложения Москвы. Предполагаемый документ опубликовала испанская газета «Эль Паис». Пикантность ситуации в том, что Вашингтон просил не раскрывать содержание письма. Хотя МИД России предупреждал, если прежде, чем передать ответы в Москву, их доведут до Украины, то это будет «по секрету всему свету». Как, впрочем, и вышло. Реальный запуск процесса переговоров не выгоден очень многим. Но Россия будет на этих переговорах настаивать.
Представители американской стороны сразу же стали оправдываться. Мол, даже не собирались договариваться с русскими и ни на какие уступки не пойдут. И, судя по ответам, ключевые требования, которые меняют стратегическую диспозицию на Евразийском континенте, игнорируются. Вместо них на первый план выносят проблемы вторичные, тем самым стараясь снова заболтать суть.
Кстати, вопрос с санкциями уже стал носить не угрожающий, а скорее комедийный характер. Обещанные превентивные от США не вводят, а Британии, заявившей, что арестует деньги и имущество российских олигархов и вовсе МИД готов помочь. Мол, даже списочек можем предоставить и очень на вас надеемся.
Но Москве беглых, конечно, никто не выдаст. Цели у этих страшилок иные. Хороший способ не предпринимать каких-то реальных попыток найти компромисс. По этой схеме работают давно. И не только с Россией, но и, например, с Беларусью тоже.
В том числе для того, чтобы узнать точную дату «вторжения» и понять, что же задумал Путин, в Москву собрались европейские политики. В ближайшее время ожидается настоящий «бал визитов». Сюда едет Макрон, за ним новый канцлер ФРГ. И если вспомнить, что в политике случайностей не бывает, становится понятно, что эта геополитическая шахматная партия еще будет рассчитываться на много ходов вперед.
Критики дипломатического пути снижения градуса политической напряженности, а их немало сейчас и в России, говорят о том, что Москва должна действиями продемонстрировать решительность. Мол, на Западе слушают только сильных. Но в нынешних условиях «войны нервов» – даже заставить партнеров с собой разговаривать – уже победа. Насколько долгим будет этот диалог после анализа ответов на предложения о гарантиях безопасности, определит лично Владимир Путин. Кремль сейчас проводит межведомственный анализ поступивших от США и НАТО документов. Делает это скрупулезно, понимая, чего добивается Запад, и четко осознавая, чего сама Россия больше не хочет.
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Есть такая классическая формула: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». То же касается и безопасности – она не может быть обеспечена...
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