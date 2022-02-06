Интервью Лукашенко Соловьеву, подготовка к учениям «Союзная решимость», укрепление интеграции Беларуси и России. Главные события недели

Источник материала: ОНТ

Эта неделя получилась богатой на визиты и назначения. И так или иначе самые громкие и заметные события были связаны с нашим союзником – Россией. Судите сами: во вторник в Минск прилетел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Во Дворце Независимости обсуждали укрепление региональных контактов. В этот же день состоялась встреча Александра Лукашенко с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Здесь главная тема – учение «Союзная решимость». Продолжаем – послом России в Беларуси назначен Борис Грызлов, в четверг он вручил верительную грамоту нашему Президенту. И в пятницу Александр Лукашенко дал большое интервью Владимиру Соловьеву, которое, по признанию журналиста, вышло «огненным, честным и прямым». В итоге на этой неделе получился такой крепкий и концентрированный союзный диалог об экономике, безопасности. Нашлось место дипломатии и обсуждению актуальных тем.

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов, новый Чрезвычайный и Полномочный посол Грызлов, интервьюер Соловьёв и министр обороны Шойгу. Февраль во Дворце Независимости начался с того, что кортежи с российским триколором один за другим сменяли друг друга. Все эти встречи о частном, но про общее – сотрудничество в формате Союзного государства.

Момент исторический, а Беларусь и Россия в этом смысле тесно связаны. Петербург недавно отметил годовщину снятия фашистской блокады, для нашей страны историческая память вообще топ-тема года.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать, перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время (кстати, что мы и делаем) дать правдивые оценки многим событиям и их участникам».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия): «Восхищён вами и нашим президентом, мужеством в отстаивании истории. Это объединяет вокруг вас миллионы людей».

По президентским тезисам понятно, что Минск ценит выше денег. Об экономике лишь во вторую очередь. Впрочем, здесь и дела обстоят хорошо. Беларусь и Россия после пандемийного падения в торговле стремятся не просто наверстать, а к рекордным величинам. Такова и картина в общем, и в отношениях с Санкт-Петербургом в частности. Впрочем, с этим регионом Минск торгует больше, чем с отдельными европейскими странами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «За 11 месяцев мы уже превзошли товарооборот 2020 года и, скорее всего, достигнем этих 1,7 млрд до-пандемийного уровня. Мы свои обязательства выполним. Бережно относимся к нашим отношениям».

Такие визиты предполагают, прежде всего, деловые переговоры. Сразу вник в тему и глава российской дипмиссии – Борис Грызлов ещё не вручил Александру Лукашенко верительную грамоту, но уже в работе.

Этот визит во Дворец состоялся спустя два дня. С одной стороны – формальность, но всё же, только передав Главе государства документ за подписью своего президента, посол становится официальным представителем страны.

Минск и Москва в прошлом году заметно продвинулись в интеграции, определив конкретный план действий на ближайшие два года. Параллельно заметно нарастало давление Запада. При этом преимущества Союзного государства и помогают этому противостоять. Так что неспроста Россия усилила дипломатическое представительство в Беларуси, направив одного из опытнейших государственных деятелей. Борис Грызлов возглавлял министерство внутренних дел и Госдуму, определял стратегию «Единой России» и выстраивал диалог в трёхсторонней Контактной группе по Украине.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Все вас хорошо знают в Беларуси как давнего друга и ценят ваш большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия между нашими странами. Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия».

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «Это фактически поток вопросов, которые нам будет необходимо кропотливо решать. Надо будет насыщать эти программы реальными законами, нормативными актами. Это очень большая работа. Население и России, и Беларуси в конце этого периода уже оценит реальные плоды Союзного государства. Главное, чтобы наши граждане стали жить лучше. Для этого есть все предпосылки».

Уже на следующее утро из Дворца Независимости по интернету разлетались эти кадры. Владимир Соловьёв – один из самых известных и популярных российских журналистов. Интервью Александра Лукашенко с ним не стало сюрпризом – пресс-секретарь Президента его анонсировала, но это ведь не значит, что его не ждали.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Поверьте, я Президент не потому, что я очень хочу быть Президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств. Ты просто повязан всем – своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими, до детей!»

Прямые вопросы – откровенные ответы. Оба участника беседы остались верны себе. И сравнения ради: если журналисты Британии и США, которым Лукашенко также не отказал в беседе, описывая ситуации, не слушали комментариев, в этом случае интервьюер сквозь события смотрел глубже.

Говоря об Украине, интервьюер заметил: с 2014-го Лукашенко сделал для этой страны больше, чем кто-либо. Президент подчеркнёт – по просьбе Путина.

Профессионализм Соловьёва признают даже те, кто с ним по разные стороны идеологических баррикад. Он создаёт сразу несколько программ политической направленности в телеэфире и для интернет-аудитории. А в Минске в реноме журналиста добавилась новая строчка – человек, через которого видео-приветы Лукашенко передаёт звезда боевиков Стивен Сигал.

В этом интервью речь тоже шла о сотрудничестве в союзном формате. Больше подробностей будет завтра, но одно очевидно уже сейчас – с учётом уровня интеграции эта тема во Дворце Независимости будет актуальна и дальше.

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