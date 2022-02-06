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Интервью Лукашенко Соловьеву, подготовка к учениям «Союзная решимость», укрепление интеграции Беларуси и России. Главные события недели
Источник материала: ОНТ
Эта неделя получилась богатой на визиты и назначения. И так или иначе самые громкие и заметные события были связаны с нашим союзником – Россией. Судите сами: во вторник в Минск прилетел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Во Дворце Независимости обсуждали укрепление региональных контактов. В этот же день состоялась встреча Александра Лукашенко с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Здесь главная тема – учение «Союзная решимость». Продолжаем – послом России в Беларуси назначен Борис Грызлов, в четверг он вручил верительную грамоту нашему Президенту. И в пятницу Александр Лукашенко дал большое интервью Владимиру Соловьеву, которое, по признанию журналиста, вышло «огненным, честным и прямым». В итоге на этой неделе получился такой крепкий и концентрированный союзный диалог об экономике, безопасности. Нашлось место дипломатии и обсуждению актуальных тем.
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов, новый Чрезвычайный и Полномочный посол Грызлов, интервьюер Соловьёв и министр обороны Шойгу. Февраль во Дворце Независимости начался с того, что кортежи с российским триколором один за другим сменяли друг друга. Все эти встречи о частном, но про общее – сотрудничество в формате Союзного государства.
Момент исторический, а Беларусь и Россия в этом смысле тесно связаны. Петербург недавно отметил годовщину снятия фашистской блокады, для нашей страны историческая память вообще топ-тема года.
По президентским тезисам понятно, что Минск ценит выше денег. Об экономике лишь во вторую очередь. Впрочем, здесь и дела обстоят хорошо. Беларусь и Россия после пандемийного падения в торговле стремятся не просто наверстать, а к рекордным величинам. Такова и картина в общем, и в отношениях с Санкт-Петербургом в частности. Впрочем, с этим регионом Минск торгует больше, чем с отдельными европейскими странами.
Такие визиты предполагают, прежде всего, деловые переговоры. Сразу вник в тему и глава российской дипмиссии – Борис Грызлов ещё не вручил Александру Лукашенко верительную грамоту, но уже в работе.
Этот визит во Дворец состоялся спустя два дня. С одной стороны – формальность, но всё же, только передав Главе государства документ за подписью своего президента, посол становится официальным представителем страны.
Минск и Москва в прошлом году заметно продвинулись в интеграции, определив конкретный план действий на ближайшие два года. Параллельно заметно нарастало давление Запада. При этом преимущества Союзного государства и помогают этому противостоять. Так что неспроста Россия усилила дипломатическое представительство в Беларуси, направив одного из опытнейших государственных деятелей. Борис Грызлов возглавлял министерство внутренних дел и Госдуму, определял стратегию «Единой России» и выстраивал диалог в трёхсторонней Контактной группе по Украине.
Уже на следующее утро из Дворца Независимости по интернету разлетались эти кадры. Владимир Соловьёв – один из самых известных и популярных российских журналистов. Интервью Александра Лукашенко с ним не стало сюрпризом – пресс-секретарь Президента его анонсировала, но это ведь не значит, что его не ждали.
Прямые вопросы – откровенные ответы. Оба участника беседы остались верны себе. И сравнения ради: если журналисты Британии и США, которым Лукашенко также не отказал в беседе, описывая ситуации, не слушали комментариев, в этом случае интервьюер сквозь события смотрел глубже.
Говоря об Украине, интервьюер заметил: с 2014-го Лукашенко сделал для этой страны больше, чем кто-либо. Президент подчеркнёт – по просьбе Путина.
Профессионализм Соловьёва признают даже те, кто с ним по разные стороны идеологических баррикад. Он создаёт сразу несколько программ политической направленности в телеэфире и для интернет-аудитории. А в Минске в реноме журналиста добавилась новая строчка – человек, через которого видео-приветы Лукашенко передаёт звезда боевиков Стивен Сигал.
В этом интервью речь тоже шла о сотрудничестве в союзном формате. Больше подробностей будет завтра, но одно очевидно уже сейчас – с учётом уровня интеграции эта тема во Дворце Независимости будет актуальна и дальше.
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Интервью Лукашенко Соловьеву, подготовка к учениям «Союзная решимость», укрепление интеграции Беларуси и России. Главные события недели
Эта неделя получилась богатой на визиты и назначения. И так или иначе самые громкие и заметные события были связаны с нашим союзником – Россией. Судите сами: во...
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